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Экс-игрок «Локомотива» предположил, в каком случае могут уволить Абаскаля

Сенников: Абаскаля не уволят, пока «Спартак» не упадет ниже восьмого места

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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пока еще не лишится своей должности. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Если «Спартак» проиграет в матче с «Ахматом», это будет уже третье поражение подряд, не зашатается ли кресло под Абаскалем? Нет. Кресла шатаются в основном у тех, кто находится в зоне вылета. А что касается традиционных лидеров, пока та или иная команда не опустится ниже восьмого места, нет смысла что-то менять», — сказал Сенников.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар». У команды по 14 набранных очков. Следом идут «Урал» (13 очков), ЦСКА, «Динамо» и «Зенит», имеющие в своем активе по 10 очков. У «Спартака» на одно очко меньше.

26 августа «Спартак» сыграет с «Ахматом».

Ранее ветеран «Спартака» назвал приколом попадание четырех защитников команды в сборную.

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