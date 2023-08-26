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Экс-игрок «Эспаньола» назвал двух игроков, которые могут уехать в Европу вслед за Захаряном

Галямин заявил, что Чалов и Тюкавин могут следующими уехать в Европу

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший защитник ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрий Галямин считает, что в России есть немного футболистов, способных вслед за Арсеном Захаряном уехать в европейский чемпионат. Его слова передает «Спорт день за днем».

«Кто следующим из российских футболистов может уехать в Европу? У нас есть такие футболисты. Их немного, но они есть. Тюкавин и Чалов. Пиняеву еще надо набираться опыта и поиграть здесь», — сказал Галямин.

9 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. 25 августа он дебютировал за команду в матче против «Лас-Пальмас», но не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне Федор Чалов провел за ЦСКА шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметившись четырьмя забитыми мячами (все с пенальти) и одной результативной передачей. Он является лучшим бомбардиром чемпионата наряду с Матео Кассьерой. Константин Тюкавин принял участие в пяти матчах, забив три гола и сделав два ассиста.

Ранее в РФС объяснили невызов Захаряна на матчи сборной России.

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