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Испанский футболист отказался от выступлений за сборную после скандала с поцелуем

Игрок «Бетиса» Иглесиас не будет выступать за сборную после скандала на женском ЧМ

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Noe Llamas/SPP/Sipa USA via Reuters Connect

Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас в своих социальных сетях объявил об отказе от выступлений за сборную Испании из-за скандала с президентом Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом.

«Я не вернусь до тех пор, пока ситуация не изменится, пока подобные действия остаются безнаказанными. За более справедливый, за более гуманный, за достойный футбол», — написал Иглесиас.

Иглесиас выступает за сборную Испании с 2022 года. С 2019 года он защищает цвета «Бетиса». До этого нападающий играл за «Эспаньол» и «Сельту».

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Луис Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело.

Ранее сообщалось, что 53 футболистки отказались играть за Испанию до смены руководства.

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