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«Реал Сосьедад» в дебютном матче Захаряна сыграл вничью с «Лас-Пальмасом»

«Реал Сосьедад» в дебютном матче Арсена Захаряна сыграл вничью с «Лас-Пальмасом»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сегодня, 25 августа, состоялся матч третьего тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад». Встреча, которая прошла на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе, закончилась вничью со счетом 0:0.

Российский полузащитник Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в этом матче. Он вышел на поле на 75-й минуте, заменив хавбека Браиса Мендеса.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Реал Сосьедад» располагается на девятом месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги, имея в активе три очка. «Лас-Пальмас» с двумя баллами занимает 14-е место.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. 20-летний полузащитник присутствовал на последнем матче «Сосьедада» в Ла Лиге.

В текущем сезоне Захарян принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее экс-тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло оценил переход Захаряна в «Реал Сосьедад».

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Футбол. Чемпионат Испании
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