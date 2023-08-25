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Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российсикий полузащитник Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад». Игрок вышел на поле на 75-й минуте матча третьего тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса», заменив хавбека Браиса Мендеса. Счет не открыт.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Реал Сосьедад» располагается на 13-м месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги, имея в активе два очка. «Лас-Пальмас» с одним очком занимает 14-ю позицию.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. 20-летний полузащитник присутствовал на последнем матче «Сосьедада» в Ла Лиге. Его команда сыграла вничью с «Сельтой» 1:1.

В текущем сезоне Захарян принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее итальянский журналист Микаэль Брага заявил, что Захарян сделал правильный выбор, перейдя в «Реал Сосьедад».

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