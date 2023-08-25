Сборная России определилась со вторым соперником по сентябрьским матчам

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что национальная команда России определилась со вторым соперником на сентябрьский сбор. Его слова передает «Матч ТВ».

«В настоящий день есть определенные договоренности, мы определились со вторым соперником. Как только будут окончательно определены слоты показа и со второй стороны вернется наша группа, которая отработает вопросы с технической организацией матча, мы сообщим, кто стал нашим вторым соперником», — сказал Митрофанов.

12 сентября сборная России сыграет с командой Катара.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

Ранее был назван стадион, на котором планируют сыграть сборные России и Катара.