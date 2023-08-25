Нигматуллин раскритиковал Промеса за новый клип: на фоне результатов он всех раздражает

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин раскритиковал нападающего красно-белых Квинси Промеса за публикацию нового музыкального клипа. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«На фоне результатов «Спартака» в последних матчах выпускать клип — неудачный маркетинговый ход. Только раздражать всех. Действующий футболист должен концентрироваться на своих прямых обязанностях», — сказал Нигматуллин.

Напомним, футболист выпустил песню под названием Worst day.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить три мяча и сделать четыре результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Промеса составляет €11 млн. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 24 года.

Ранее Нигматуллин оценил систему проведения Кубка России по футболу.