РУСАДА проводит проверку в отношении «Толпара» по факту допинга у игроков

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проводит проверку в отношении персонала молодежного хоккейного клуба «Толпар» по факту обнаружения допинга у игроков команды. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе организации.

«РУСАДА проводит проверку в отношении персонала спортсменов МХК «Толпар» в соответствии с требованиями Общероссийских антидопинговых правил. В рамках проверки РУСАДА тесно взаимодействует с МВД, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом», — сообщили в РУСАДА.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что хоккеисты «Толпара» рассказали, что тренер по физподготовке Игорь Загретдинов назначал им подозрительные уколы.

7 апреля сообщалось, что семеро хоккеистов клуба «Толпар», являющегося фарм-клубом уфимского «Салавата Юлаева», сдали положительные допинг-тесты. В пробах спортсменов обнаружены следы мельдония.

Тесты сдавались игроками во время плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). «Толпар» выбыл из розыгрыша плей-офф в четвертьфинале Восточной конференции, потерпев в поражение от «Омских Ястребов» со счетом 1-3 в серии.

Ранее российская теннисистка Алина Корнеева заявила, что ее часто проверяют на допинг.