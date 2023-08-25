Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РУСАДА проводит проверку в отношении «Толпара» по факту допинга у игроков

РУСАДА проводит проверку в отношении персонала «Толпара» по факту допинга у хоккеистов

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проводит проверку в отношении персонала молодежного хоккейного клуба «Толпар» по факту обнаружения допинга у игроков команды. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе организации.

«РУСАДА проводит проверку в отношении персонала спортсменов МХК «Толпар» в соответствии с требованиями Общероссийских антидопинговых правил. В рамках проверки РУСАДА тесно взаимодействует с МВД, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом», — сообщили в РУСАДА.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что хоккеисты «Толпара» рассказали, что тренер по физподготовке Игорь Загретдинов назначал им подозрительные уколы.

7 апреля сообщалось, что семеро хоккеистов клуба «Толпар», являющегося фарм-клубом уфимского «Салавата Юлаева», сдали положительные допинг-тесты. В пробах спортсменов обнаружены следы мельдония.

Тесты сдавались игроками во время плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). «Толпар» выбыл из розыгрыша плей-офф в четвертьфинале Восточной конференции, потерпев в поражение от «Омских Ястребов» со счетом 1-3 в серии.

Ранее российская теннисистка Алина Корнеева заявила, что ее часто проверяют на допинг.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях