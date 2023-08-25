Деменко назвал условие победы «Краснодара» над «Факелом»

Бывший нападающий «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором черно-зеленые на выезде сыграют с воронежским «Факелом». В комментарии «Газете.Ru» он констатировал, что «Краснодар» хорошо начал сезон, но после упущенной победы над «Локомотивом» команде будет непросто собраться на игру в Воронеже.

«Краснодар» действительно хорошо стартовал, в первый раз такое. С другой стороны, игра с «Локомотивом» их немножко подкосила психологически. Когда пропускаешь на последних секундах в победном, казалось бы, матче, психологический фактор имеет место. Понятно, что Ивич сделает все, чтобы команду подготовить к новой игре, но будет непросто. Евсеев привык прививать бойцовский стиль. И, конечно, он будет настраивать своих ребят. Если «Краснодар» забьет быстрый гол, «Факелу» придется раскрыться, и вот тогда «Краснодар» сможет легко взять эту игру. Но в футболе все может произойти.

Сейчас «Балтика» пришла в премьер-лигу — борется. «Пари НН» — тоже. И «Факел» не даст «Краснодару» легко победить. Против таких команд, на самом деле, даже тяжелее настраиваться. К тому же, «Факел» будет играть дома, а там болельщики очень любят футбол, и их поддержка – тоже немаловажный фактор. Они соскучились по футболу, тем более, команда уже сезон отыграла в премьер-лиге, люди хотят большего», — заметил Деменко.

После пяти туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 13 очков. «Факел» с тремя баллами идет на 15-м месте. Матч между этими командами состоится в Воронеже в пятницу, 25 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.

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