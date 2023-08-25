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Балахнин: сейчас Карпин нужнее в клубе, чем в сборной

Тренер Балахнин заявил о взаимосвязи качественного роста сборной России и РПЛ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем сборе национальной команды России под руководством Валерия Карпина, который должность в сборной совмещает с работой в «Ростове». Специалист в комментарии «Газете.Ru» констатировал, что, хоть Карпин и нужен сборной, в настоящее время важнее его присутствие в ростовской команде.

«На текущий момент Карпин нужнее в клубе, потому что там надо выстраивать игру, что-то менять, наигрывать. А он в это время будет находиться со сборной — это, безусловно, минус для «Ростова». Но это необходимо для сборной, она должна жить, функционировать и работать, тогда хоть как-то будет двигаться вперед. Этого мало, нужны не только товарищеские игры — конечно, нужно участвовать в турнирах, в официальных матчах. А не будет роста национальной команды, сложно ожидать роста и в чемпионате. Это взаимосвязанные вещи», — считает Балахнин.

«Ростов» после пяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на восьмом месте с семью очками. Ростовчане проиграли два матча, при этом оба раза — с разгромным счетом. Они уступили «Крыльям Советов» 1:5 и «Сочи» 0:4.

Сборная России проведет тренировочный сбор в Новогорске с 4 по 12 сентября. На данный момент официальной информации о соперниках команды под руководством Валерия Карпина нет.

Ранее Балахнин выразил неуверенность в победе «Ростова» над «Пари НН».

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