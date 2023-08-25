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Экс-игрок «Спартака» Ари заявил о намерении открыть новый клуб совместно с Федуном

Экс-футболист «Спартака» Ари заявил о намерении предложить Федуну создать новый клуб

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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Ари рассказал, что намерен предложить экс-президенту красно-белых открыть новый клуб в Москве. Его слова передает Sport24.

«Леонид Федун может купить клуб в Европе, но, честно, у меня для него есть другое предложение. Вчера с женой обсуждали идею открыть новый футбольный клуб в Москве. Наберу Федуну и обсужу эту идею», — сказал Ари.

Последним клубом 36-летнего форварда был московский «Локомотив», за который он выступал на правах аренды. Также на счету Ари два матча за национальную сборную России.

В 2022 году Ари начал играть за «Атлетико Сеаренсе» из Серии С. Футболист также был спонсором клуба. По итогам сезона команда вылетела в Серию D.

В 2014 году он женился на гражданке России Наталье Грызловой, а в 2018-м получил российский паспорт.

Ранее Ари заявил, что мечтает стать президентом «Спартака».

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