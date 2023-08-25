Деменко: вопрос, какой состав Абаскаль выберет на матч с «Ахматом»

Бывший нападающий московского «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ахматом» в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он заметил, что сложно предугадать состав, который выставит на игру главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, добавив, что матч будет тяжелым для москвичей.

«Вопрос, какой состав выберет Абаскаль. Мы видели, что в игре против «Зенита» он что-то хотел попробовать, придумать, но не получилось. В «Ахмат» сейчас пришел Мирослав Ромащенко, у ребят другие эмоции. К тому же, они разгромили «Оренбург» 4:0. Поэтому «Ахмат» подходит к матчу со «Спартаком» с хорошим настроем.

Против «Ахмата» всегда тяжело играть любой команде. Не знаю, что сейчас может произойти со «Спартаком». Естественно, футболисты хотят выиграть, но и грозненцы — тоже. Сложная будет игра для красно-белых», — считает Деменко.

«Спартак» после пяти туров идет на шестом месте с девятью очками, при этом два последних матча красно-белые проиграли. «Ахмат» с шестью баллами расположился на девятой строчке. Матч между этими командами состоится в Москве в субботу, 26 августа, и начнется в 19:30 по столичному времени.

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