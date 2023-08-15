Стали известны детали контракта между испанским клубом и Захаряном

Футболист московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян все еще не договорился о сроке контракта с испанским клубом «Реал Сосьедад». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Команда из Сан-Себастьяна предлагает 20-летнему полузащитнику соглашение на срок более пяти лет. Сторона футболиста считает, что это слишком много.

Летом 2022 года лондонский «Челси» предлагал за российского полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

В текущем сезоне Захарян принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись одним голом и одной результативной передачей. «Динамо» после четырех туров набрало семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее Смолов рассказал, как Захаряну забивать в матчах против «Барселоны» и «Реала».