Слуцкий назвал задавшего вопрос Дзюбе журналиста «19-летним дебилом»

Бывший главный тренер ЦСКА и казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» высказался в защиту футболиста московского «Локомотива» Артема Дзюбы, угрожавшего журналисту после матча Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я уже так много на эту тему говорил и cмотрел, что (Роман) Нагучев раccказывает — еcли бы за рубежом футболиcт так поcтупил, то что c ним cделали бы, что надо говорить в первую очередь о болельщиках, журналиcты работают для болельщиков.

Конечно, какой-то дебил 19-летний работает для болельщиков, когда бежит за территорию стадиона. Если бы в Голландии подбежал журналист и начал снимать на камеру человека без его разрешения, то его бы забрали, а не говорили бы, что в Голландии такое невозможно», — сказал Слуцкий.

12 августа после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» (1:1) журналист попытался задать вопрос Дзюбе, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого он уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой, и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания.

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

Ранее в РФС рассказали о проверке инцидента с угрозами Дзюбы в адрес журналиста.