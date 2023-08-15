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Неймару разрешат нарушить законы Саудовской Аравии ради перехода в «Аль-Хиляль»

Foot Mercato: Саудовская Аравия позволит футболисту Неймару нарушить свои законы

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Hannah Mckay/Reuters

Стали известны детали перехода бразильского футболиста Неймара из французского «Пари Сен-Жермен» в саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации издания, форварду в Саудовской Аравии предоставят частный самолет и огромный особняк с обслуживающим персоналом. Кроме того, бразильцу будет позволено жить со своей беременной девушкой Бруной Бьянкарди гражданским браком, что запрещено законом страны.

Также утверждается, что зарплата 31-летнего нападающего за два года контракта составит от 300 до 400 млн евро. Неймар будет получать за каждую победу «Аль-Хиляля» 80 тысяч евро, а за каждый пост в социальных сетях, в котором он будет продвигать Саудовскую Аравию, игроку будут платить 500 тысяч евро.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. «ПСЖ» стал чемпионом Франции.

Ранее издание RMC Sport сообщило, что «ПСЖ» и «Аль-Хиляль» договорились о трансфере Неймара.

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Футбол. Чемпионат Франции
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