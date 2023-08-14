Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кондратюк выиграл у Плющенко спор на 10 тысяч долларов

Кондратюк исполнил 10 тройных акселей и получит от Плющенко 10 тысяч долларов

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Марк Кондратюк заработал $10 тысяч в результате спора с Евгением Плющенко.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ранее в своих социальных сетях предложил Марку Кондратюку исполнить 10 тройных акселей с паузой между прыжками не больше 15 секунд. За выполнение данного элемента Евгений пообещал фигуристу $10 тыс.

«Мой спор на уникальный прыжковый контент с Марком Кондратюком в рамках нашего финального шоу «Щелкунчик» в Пекине. На кону 10 тысяч долларов. Смотрим, кто в итоге победил, ну и продолжение следует», — написал Плющенко в своих социальных сетях.

После шоу в Китае Кондратюк исполнил 10 тройных акселей и выполнил условия спора с Плющенко. Видео с исполнением прыжков появилось в социальной сети тренера спортсмена Светланы Соколовской.

Кондратюк является олимпийским чемпионом в командном соревновании (2022). В этом же году он завоевал золотую медаль в одиночном катании на чемпионате мира в Таллине (Эстония). В минувшем сезоне фигурист стал первым на этапе Гран-при России в Сочи.

Ранее Энберт назвал самый интересный турнир по фигурному катанию в России.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях