Энберт рассказал, при каком условии Косторная может уйти от Куницы к другому партнеру

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» заявил, что Алена Косторная сможет уйти к другому партнеру в парном катании от своего супруга Георгия Куницы, если это будет необходимо для ее развития в спорте и при условии взаимопонимания с мужем.

«По поводу пары в жизни и пары на льду — это всегда сложный вопрос. Все зависит от людей. Если пара умеет разделять, что есть личная жизнь и есть работа, то смена партнера возможна. И такие случаи в фигурном катании были. Мне вспоминается американская пара — Алекса Шимека и Брендон Фрейзер. Раньше Алекса каталась со своим супругом — Крисом Книримом. Они продолжают жить семейной жизнью, а для спорта она нашла нового партнера», — сказал Энберт.

Призер Олимпийских игр в Пхенчхане отметил, что Косторная превосходит Куницу по навыкам скольжения, однако выразил уверенность, что партнер сможет перенять у нее этот опыт и сравняться по уровню.

«Алена — более опытная спортсменка в плане умения исполнять шаги, связки и доносить мысли через хореографию. Георгию 100% есть чему поучиться у Алены в плане катания и пластики.

Но сейчас у них идет период скатывания, когда Алена тратит время на то, чтобы изучить парные элементы, которые Георгий хорошо умеет делать. Я думаю, у них точно будет время спрогрессировать — когда ты катаешься в паре, ты делишься своими умениями с партнером», — сказал Энберт.

Косторная решила перейти в парное катание в январе 2023 года. До этого она выступала с Куницей только на шоу, однако теперь готовится дебютировать на соревнованиях в сезоне-2023/24.

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