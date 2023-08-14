Энберт: в новом сезоне будет сложная борьба между штабами Тутберидзе и Москвиной

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» заявил, что в сезоне-2023/24 ожидает интересной борьбы в парном катании между тренерскими штабами Этери Тутберидзе и Тамары Москвиной.

«У Этери Георгиевны и ее штаба была только одна пара, которая к ним перешла, но на Олимпиаде она стала лучшей среди российских дуэтов (речь идет о Евгении Тарасовой и Владимире Морозове, которые завоевали серебряные медали в личном турнире на Играх в Пекине 2022 года — «Газета.Ru»).

Исходя из этого, можно ожидать, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые перешли к Тутберидзе перед этим сезоном, привнесут в свое катание что-то новое и тоже смогут бороться за лидерские позиции.

Но не стоит забывать, что Тамара Николаевна Москвина, от которой они ушли, — это специалист высочайшего уровня в парном катании, и у нее на счету множество олимпийских чемпионов.

Так что борьба будет очень сложной — и между тренерскими штабами, и между парами Бойковой и Козловского и Анастасии Мишиной и Александра Галлямова», — сказал Энберт.

Также призер Олимпиады отметил, что известный тренер Нина Мозер, которая занимается в данный момент с юными парами, может вступить в борьбу в ближайших сезонах.

«То, что сейчас есть несколько тренерских штабов, которые занимаются парным катанием, добавит и конкуренции, и интереса, и зрелищности. Так что не знаю, кто станет лидером, но смотреть будет точно интересно», — сказал Энберт.

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