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В ЦСКА одним словом описали решение IIHF по голкиперу ЦСКА Федотову

В ЦСКА назвали ангажированным решение IIHF по голкиперу Федотову

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

ХК ЦСКА на своем официальном сайте выступил с заявлением по поводу санкций Международной федерации хоккея (IIHF) в адрес клуба и голкипера команды Ивана Федотова, не согласившись с ним.

«Хоккейный клуб ЦСКА выражает несогласие с данным решением, считает его ангажированным и будет оспаривать его в международных инстанциях.

Что касается вратаря ЦСКА Ивана Федотова — он находится на сборах основной команды в городе Минск и готовится к стартовой игре Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024 против казанского «Ак Барса», — говорится в заявлении.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон за подписание контракта с голкипером Иваном Федотовым. Сам голкипер не может выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 августа 2023 года.

С июля 2022-го по июль 2023 года Федотов проходил службу в армии. В это время у него действовал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

В минувшем сезоне ЦСКА второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина, обыграв казанский «Ак Барс». Команды откроют очным матчем новый сезон КХЛ.

Ранее тренер Назаров назвал главу IIHF Тардифа «пиренейским ослом».

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Хоккей. КХЛ
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