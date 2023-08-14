«В армии он научился терпеть»: Сафронов пожелал не унывать вратарю Федотову

Бывший генеральный менеджер московского «Динамо» и сборной России Алексей Сафронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что сочувствует голкиперу ЦСКА Ивану Федотову, который по решению Международной федерации хоккея (IIHF) не сможет выйти на лед в официальных матчах до 31 декабря 2023 года.

«Очень жаль, что игрок страдает. Так понимаю, что он не будет играть до 31 декабря. В армии он научился терпеть, декабрь уже не за горами, так что в концовке регулярного чемпионата и плей-офф у него будет возможность показать все, на что он способен, и помочь ЦСКА достойно выступить в сезоне», — заявил Сафронов.

14 августа стол известно, что IIHF приняла решение наказать ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон.

Постановление вступает в силу 11 августа 2023 года и заканчивается 10 августа 2024 года.

Федотов получил дисквалификацию, которая завершится 31 декабря 2023 года.

Ранее юрист Анна Анцелиович рассказала, что будет после окончания дисквалификации хоккеиста Ивана Федотова.