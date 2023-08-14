Экс-арбитр ФИФА о Божовиче: наверное, у него интервью брали, когда он был не свеж или не трезв

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров признался, что встречался в неформальной обстановке с бывшим тренером ряда российских клубов Миодрагом Божовичем. Его слова передает Legalbet.

«Не могу припомнить, чтобы у меня с Миодрагом были какие-то напряги.

Почему Божович называет многих российских судей плохими? Наверное, у него интервью брали, когда он был не свеж или не трезв. Не знаю, что он там несет. Не могу поверить, что он сказал такие вещи.

Когда я не судил, а у него не было матча, просто разговаривали. В глаза он никогда не говорил, что недоволен мной, наоборот, что счастлив, когда я работаю», — сказал Егоров.

В своем недавнем интервью Божович заявил, что арбитры в России целенаправленно судили против его команд. Черногорский тренер поработал в «Амкаре», «Москве», «Динамо», «Ростове», «Локомотиве», «Арсенале» и «Крыльях Советов».

В сезоне-2013/14 он привел «Ростов» к победе в Кубке России, а семью годами ранее выводил пермский «Амкар» в финал этого турнира.

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