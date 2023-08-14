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Юрист рассказала, почему ФХР и ЦСКА не могут игнорировать решение по делу Федотова

Юрист Анцелиович: ФХР и ЦСКА обязаны соблюдать решения IIHF

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Юрист компании «Клевер Консалт» Анна Анцелиович в комментарии для «Газеты.Ru» объяснила, почему Федерация хоккея России (ФХР) и московский ЦСКА не могут пренебречь решением Международной федерации хоккея (IIHF) по делу голкипера Ивана Федотова.

«Членство ФХР в IIHF не было приостановлено. Да даже если бы оно было приостановлено… Ты обязан соблюдать наложенные дисциплинарные санкции, только если ты не окончательно исключен из организации. И в уставе IIHF, я уверена, написано о необходимости соблюдений всех решений Международной федерации. Так что неподчинение решению будет прямым конфликтом», — рассказала Анцелиович.

IIHF приняла решение признать контракт российского хоккеиста с клубом «Филадельфия Флайерз» действующим, дисквалифицировать Федотова на четыре месяца, а на ЦСКА наложить запрет на совершение международных трансферов сроком на один год. Национальная хоккейная лига заявила, что однолетнее соглашение хоккеиста с «Филадельфией Флайерз» заморожено на год, когда голкипер отправился служить в армию. При этом по окончании срока службы Федотов подписал новый двухлетний контракт с ЦСКА, считая, что срок действия договора с американским клубом истек.

Ранее Федерация хоккея России выступила с заявлением после решения IIHF по делу Ивана Федотова.

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