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Призер Олимпиады: сложно оценить клип Трусовой, это ее высказывание о жизни

Фигурист Энберт анонсировал видео с Трусовой: будет интересная тема

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Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» заявил, что ему тяжело составить мнение о клипе Александры Трусовой на ее собственную песню «Два крыла», поскольку это личное творческое высказывание фигуристки.

«По поводу клипа мне сложно судить. Это высказывание Александры о том, что ей важно и что у нее происходит в жизни. Так что я просто рад, что она это сделала, — сняла клип и рассказала всем-всем-всем о том, что у нее на душе. Саша в стихотворной форме выразила свои эмоции — и это здорово!» — сказал Энберт.

Также призер Пхенчхана-2018 сообщил, что Трусова снялась для его YouTube-канала.

«Один из моих влогов будет с Трусовой в том числе. Мы с Александрой уже записали материал, и я обязательно его выпущу. Будет интересная тема, так что ждите», — сказал Энберт.

Фигурист начал вести свой YouTube-канал в мае 2023 года. В рамках своих влогов он брал интервью у Евгении Медведевой, Алексея Ягудина, Аллы Михеевой и других звезд.

Ранее Медведева рассказала о своем самом страшном наказании.

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