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Призер Олимпиады Энберт: очень удивился, что Коляда заинтересовался блогерством

Энберт назвал неожиданным решение Коляды стать блогером

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Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» заявил, что Михаил Коляда может преуспеть в блогерском деле, однако признал, что был удивлен решением фигуриста пойти в эту сферу.

«Для меня его желание стало неожиданным. Я очень удивился, что Миша этим заинтересовался. Насчет блогерского потенциала не знаю. Если у Миши есть классные идеи, то, учитывая его спортивный опыт, он может много интересного рассказать и показать», — сказал Энберт.

Призер Пхенчхана-2018 отметил, что Коляде удается передать атмосферу события в коротких роликах с быстро сменяющимися кадрами.

«Например, история про шоу — кадры Питера, кадры катка, кадры с Мишей на льду. За счет визуального ряда он погружает в нас атмосферу и показывает историю спортсмена, который приезжает на каток и начинает выступать», — отметил Энберт.

Также победитель «Ледникового периода» объяснил, почему Коляда был очень сдержан в общении с прессой и по ходу карьеры не был замечен в большой медийной активности, однако теперь заинтересовался блогерством.

«Что касается его немногословности в интервью: это отличается от речи в своем блоге, потому что микст-зона — это не твоя творческая реализация. Тут, скорее, идет запрос от болельщиков, и ты рассказываешь, как ты готовился и что чувствовал во время выступления. А блогерская деятельность больше исходит от тебя: ты сам хочешь о чем-то рассказать и делаешь это», — сказал Энберт.

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