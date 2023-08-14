Украина снимется с Олимпиады, если россиянам разрешат выступать под своим флагом

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что его страна откажется от участия в Олимпийских играх — 2024, если российским и белорусским атлетам разрешат выступать под своими флагами. Об этом он рассказал в интервью Kyodo News.

«Наши cпортcмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на cоревнованиях, наши cпортcмены будут предcтавлять наше гоcударcтво.

Еcли роccийcкая и белоруccкая федерации будут выcтупать под cвоим флагом — мы не будем учаcтвовать в этой Олимпиаде», – cказал Гутцайт.

На текущий момент Международный олимпийский комитет (МОК) еще не приглашал россиян и белорусов к участию в Играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие своих атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Беларуси.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

При этом организация предлагает отказывать в участии спортсменам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее португальский тренер призвал «Бенфику» и «Брагу» не продавать футболистов в Россию.