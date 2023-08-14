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Футболист ЦСКА играет в бутсах, которые на семь лет старше его

Защитник ЦСКА Рядно сыграл с «Сочи» в бутсах 1998-го года

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Кадр из видео/ПФК ЦСКА

Футболист московского ЦСКА Михаил Рядно рассказал, откуда у него появились необычные черные бутсы. Его слова передает пресс-служба армейцев.

«Эти бутсы мне подарил мой тренер, Дмитрий Юрьевич (Игдисамов). Мы встретились где-то за недельку до игры. Я подарил ему футболку, а он взамен мне бутсы. Какого года бутсы? Ну, это раритет. По-моему, 1998-го. Где-то так», — заявил 17-летний защитник.

13 августа Рядно забил дебютный мяч за красно-синих в матче против «Сочи» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице, догнав столичный «Спартак». «Сочи» с тремя баллами занимает 11-ю строчку.

Ранее тренер ЦСКА объяснил перепалку с игроком команды в матче с «Сочи».

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