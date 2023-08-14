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Тренер ЦСКА объяснил перепалку с игроком команды в матче с «Сочи»

Тренер ЦСКА Федотов объяснил перепалку с Мойзесом эмоциями настоящих мужчин

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил перепалку с защитником армейцев Мойзесом во время домашнего матча с «Сочи» (3:1) в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Чемпионат.com».

«Перепалка с Мойзесом? Мы радовались. Очень хорошие эмоции настоящих мужчин», — сказал Федотов.

Игра ЦСКА — «Сочи» прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой команды под руководством Владимира Федотова со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице, догнав столичный «Спартак». «Сочи» с тремя баллами занимает 11-ю строчку.

Ранее стали известны результаты обследования игрока ЦСКА, которого увезли на скорой помощи.

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