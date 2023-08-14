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Эквадорский легионер «Сочи» отказался отвечать прямо на вопрос о российском гражданстве

Хавбек Нобоа словами «только футбол» ответил на вопрос про гражданство России

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Пресс-служба РФС

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не стал рассказывать журналистам, что происходит с получением его документов, необходимых для российского гражданства. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Футбол. Только футбол», — заявил Нобоа в ответ на вопрос журналиста.

8 мая 2023 года Нобоа сообщил, что подал документы для получения паспорта Российской Федерации, и теперь ему остается только ждать получения гражданства. При этом тогда он отметил, что не знает, когда все будет готово.

Нобоа выступает в России с 2007 года, когда он перешел из эквадорского «Эмелека» в казанский «Рубин». В чемпионате России он также успел поиграть за московское «Динамо», «Ростов» и петербургский «Зенит». В 2017-м хавбек полгода провел в греческом клубе ПАОК.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 38-летний полузащитник принял участие в 26 матчах своей команды, забив 11 голов и отдав две результативные передачи.

Летом 2022 года Нобоа рассказывал о том, что руководство команды не отпустило его в «Зенит» и ЦСКА.

Ранее Нобоа признался, что не прожил бы на 75 тыс. рублей в месяц.

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