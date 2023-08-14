Стала известна причина, по которой Мбаппе пересмотрел позицию по контракту с «ПСЖ»

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пересмотрел свою позицию по соглашению с парижским клубом и решил продлить контракт из-за вероятного ухода бразильского форварда Неймара. Об этом сообщил журналист Санти Ауна в Twitter.

Неймар намерен покинуть «ПСЖ» в это летнее трансферное окно. Издание RMC Sport сообщило, что «ПСЖ» уже договорился с саудовским клубом «Аль-Хиляль» о переходе бразильца.

13 августа известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом команды. Ранее, 21 июля, руководство «ПСЖ» исключило нападающего Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии. По сообщению издания L'Équipe, это произошло из-за того, что форвард подписал тайное соглашение о переходе в «Реал» следующим летом в статусе свободного агента.

24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль», несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в «ПСЖ» на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским «Реалом».

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.

Ранее издание Le10sport сообщило, что Мбаппе могут запретить посещать стадион «ПСЖ».