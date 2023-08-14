Стали известны результаты обследования игрока ЦСКА, которого увезли на скорой помощи

17-летний полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов, который получил повреждение по ходу матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», прошел медицинское обследование. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба.

По итогам КТ и УЗИ малого таза и брюшной полости врачи констатировали, что у футболиста нет перелома позвоночника. Ближайшие несколько дней Глебов проведет под присмотром медиков армейского клуба.

Инцидент с Глебовым произошел в конце первого тайма: защитник «Сочи» Артем Макарчук не успевал за мячом и с силой влетел в футболиста ЦСКА. Главный арбитр встречи Артем Чистяков не стал наказывать игрока сочинцев карточкой, а Глебов покинул поле, хромая. Как сообщал ТАСС, футболиста сразу после игры увезли на скорой помощи.

Главный тренер армейцев Владимир Федотов после игры рассказал, что у Глебова после повреждения не двигалась нога.

На замену вместо Глебова во втором тайме вышел Михаил Рядно, который уже в компенсированное ко второму тайму время забил дебютный мяч за ЦСКА. Армейский клуб одержал победу со счетом 3:1 и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.

Ранее главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов назвал главную причину поражения команды в матче с ЦСКА.