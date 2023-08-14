Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны результаты обследования игрока ЦСКА, которого увезли на скорой помощи

17-летний хавбек ЦСКА Глебов избежал перелома позвоночника в матче с «Сочи»

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

17-летний полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов, который получил повреждение по ходу матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», прошел медицинское обследование. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба.

По итогам КТ и УЗИ малого таза и брюшной полости врачи констатировали, что у футболиста нет перелома позвоночника. Ближайшие несколько дней Глебов проведет под присмотром медиков армейского клуба.

Инцидент с Глебовым произошел в конце первого тайма: защитник «Сочи» Артем Макарчук не успевал за мячом и с силой влетел в футболиста ЦСКА. Главный арбитр встречи Артем Чистяков не стал наказывать игрока сочинцев карточкой, а Глебов покинул поле, хромая. Как сообщал ТАСС, футболиста сразу после игры увезли на скорой помощи.

Главный тренер армейцев Владимир Федотов после игры рассказал, что у Глебова после повреждения не двигалась нога.

На замену вместо Глебова во втором тайме вышел Михаил Рядно, который уже в компенсированное ко второму тайму время забил дебютный мяч за ЦСКА. Армейский клуб одержал победу со счетом 3:1 и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.

Ранее главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов назвал главную причину поражения команды в матче с ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях