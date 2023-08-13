Легкоатлетка Клишина выложила фото в купальнике

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина выложила в своих соцсетях фотографию в купальнике.
На снимке она запечатлена сидящей на шезлонге в зеленом купальнике и солнцезащитных очках.
Клишина является двукратной чемпионкой Европы и серебряной призеркой чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину.
В 2018 году спортсменка впервые стала мамой. В 2022 году Клишина родила на свет второго ребенка и ушла в декретный отпуск, в связи с чем пропустила соревновательный сезон-2022/23.
На прошедших летом 2021 года Олимпийских играх в Токио Клишина не прошла квалификацию и покинула стадион на инвалидной коляске. Позже стало известно, что россиянка получила травму задней поверхности бедра.
Сейчас Клишина постоянно прошивает в Соединенных Штатах Америки. Спортсменка в интервью Sports.Ru признавалась, что не испытывает ностальгии по России.
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