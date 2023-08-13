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Футболист «Динамо» Смолов назвал главного претендента на победу в РПЛ

Футболист «Динамо» Смолов: «Зенит» будет претендовать на победу в РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Футболист московского «Динамо» Федор Смолов заявил, что петербургский «Зенит» является главным претендентом на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Зенит» все равно претендент номер один. Думаю, что они сейчас испытывают момент перестройки игры из-за отсутствия Малкома. Они свои очки заберут и все равно будут претендовать на чемпионство», — сказал Смолов.

В матче четвертого тура чемпионата России «Зенит» одолел воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 2:0. На 15-й минуте встречи первый мяч забил Иван Сергеев. За несколько секунд до финального свистка Густаво Мантуан установил окончательный счет матча. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает седьмое место, набрав семь очков. «Факел» располагается на последней строчке, не имея в активе набранных баллов.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют против московского «Спартака». Встреча состоится 20 августа, команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

Ранее чешский тренер был удивлен трансфером Арсена Захаряна в испанский клуб.

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