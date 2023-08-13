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ЦСКА обыграл «Сочи» в матче РПЛ

ЦСКА на своем поле обыграл «Сочи» в матче РПЛ

ЦСКА на своем поле обыграл«Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1. В начале второго тайма футболист «Сочи» Лука Джорджевич забил мяч в свои ворота. За 13 минут до конца встречи Мигел Силвейра сравнял счет, но игроки армейцев Антон Заболотный и Михаил Рядно забили еще два мяча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает третье место, набрав девять очков. «Сочи» располагается на десятой строчке, имея в активе три балла.

В следующем туре ЦСКА проведет матч против столичного «Динамо». Встреча состоится 19 августа. Команды выйдут на поле в 15:00 по московскому времени.

«Сочи» сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 19 августа. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» обыграл «Факел» в матче РПЛ.

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