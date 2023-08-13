Футболист «Динамо» Смолов заявил о неконкурентоспособности состава клуба

Футболист московского «Динамо» Федор Смолов заявил, что нынешний состав «Динамо» не способен выполнять цели, которые поставило руководство клуба, передает Sport24.

«Если ожидания от нас и задачи, которые нам озвучиваются — борьба за тройку, то нужны трансферы. Надеюсь, получится привезти хороших игроков. Которые если и не смогут заменить Захаряна, но хотя бы помогут. Я считаю, что сейчас состав не совсем конкурентоспособен», — заявил Смолов.

В матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» со счетом 2:0 одолело калининградскую «Балтику». Забитыми мячами отметились Станислав Бессмертный и Денис Макаров. Смолов провел на поле 64 минуты, не отметившись резулитативными действиями.

Ранее Арсен Захарян ответил на вопрос о переходе в «Реал Сосьедад».