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Футболист «Динамо» Смолов заявил о неконкурентоспособности состава клуба

Футболист «Динамо» Смолов: нынешний состав команды не совсем конкурентоспособен

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футболист московского «Динамо» Федор Смолов заявил, что нынешний состав «Динамо» не способен выполнять цели, которые поставило руководство клуба, передает Sport24.

«Если ожидания от нас и задачи, которые нам озвучиваются — борьба за тройку, то нужны трансферы. Надеюсь, получится привезти хороших игроков. Которые если и не смогут заменить Захаряна, но хотя бы помогут. Я считаю, что сейчас состав не совсем конкурентоспособен», — заявил Смолов.

В матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» со счетом 2:0 одолело калининградскую «Балтику». Забитыми мячами отметились Станислав Бессмертный и Денис Макаров. Смолов провел на поле 64 минуты, не отметившись резулитативными действиями.

Ранее Арсен Захарян ответил на вопрос о переходе в «Реал Сосьедад».

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