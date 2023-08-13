Футболист «Динамо»: после поражения нужны напитки покрепче, чем пиво

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос болельщика, какое пиво нужно пить после поражения, передает Sport24.

«Какое пиво нужно выпить после поражения? После поражения пиво не помогает, надо покрепче», — сказал со смехом Смолов.

В матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» со счетом 2:0 одолело калининградскую «Балтику». Забитыми мячами отметились Станислав Бессмертный и Денис Макаров. Смолов провел на поле 64 минуты, не отметившись резулитативными действиями.

Смолов, начинавший в «Динамо» профессиональную карьеру, а также проведший в составе бело-голубых два последних сезона, всего провел за клуб 125 матча, в которых отметился 25 голами.

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