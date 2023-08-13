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«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» в первом матче АПЛ

«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» в первом матче АПЛ

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Tony Obrien/Reuters

Лондонский «Челси» сыграл вничью на своем поле с «Ливерпулем» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 18-й минуте матча счет открыл футболист «красных» Луис Диас. Через 20 минут Аксель Дисаси сравнял счет.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Челси» сыграет с «Вест Хэм Юнайтед» Встреча пройдет 20 августа. Команды выйдут на поле в 18.30 по московскому времени.

«Ливерпуль» 19 августа сыграет с «Борнмутом». Матч пройдет 19 августа. Стартовой свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Челси» занял 12-е место, набрав 44 очка. «Ливерпуль» закончил турнир на пятой строчке, набрав 67 баллов. Чемпионом стал «Манчестер Сити» (89).

Ранее сообщалось, что с «Челси» могут снять очки за подозрительные финансовые операции.

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