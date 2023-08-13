Олимпийский чемпион назвал президента Федерации биатлона Украины Крулько балаболом

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на призыв президента Федерации биатлона Украины Ивана Крулько исключить все спортивные федерации России из международных союзов, передает ТАСС.

«Сейчас балаболов такое количество, что теряешься в их фамилиях. Очень хорошо знаю Владимира Брынзака, который десятилетия возглавлял Федерацию биатлона Украины. А этого я даже не знаю», — сказал Васильев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. При этом атлетов из России, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, рекомендуется отстранить от стартов.

Ранее стало известно количество сменивших спортивное гражданство россиян.