Футболисты российского клуба помыли стадион перед стартом сезона

Футболисты челнинского КАМАЗа Александр Гаглоев и Валентин Пальцев помыли трибуны домашнего стадиона клуба перед матчем Первой лиги против «Тюмени». Об этом сообщила пресс-служба Первой лиги в своем Telegram-канале.

Встреча состоится 13 августа. Команды выйдут на поле в 17.00 по московскому времени.

После четырех туров КАМАЗ занимает десятое место, имея в активе шесть очков. «Тюмень» располагается на четвертой строчке, имея в активе девять баллов.

Лидирует в турнирной таблице тольяттинский «Акрон», набрав 12 очков. На второй месте идет СКА-Хабаровск (10), замыкает тройку лидеров саратовский «Сокол», отсающий от команды из Хабаровска по дополнительным показатям.

По итогам прошлого сезона Первой лиги в Российскую премьер-лигу (РПЛ) попали казанский «Рубин» и калининградская «Балтика».

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что пока не видит «Рубин» в элите РПЛ.