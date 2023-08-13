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Экс-вторая ракетка мира назвала неожиданным качество игры Медведева в Канаде

Теннисистка Пивоварова назвала неожиданным вылет Медведева с турнира в Канаде

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Dylan Martinez/Reuters

Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в комментарии «Газете.Ru» поделилась размышлениями о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от представителя Австралии Алекса Де Минора в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто и предположила, с чем связана такая игра Медведева.

Матч, который длился 2 часа 4 минуты, завершился со счетом 6:7 (7:9), 5:7.

«Это очень неожиданное поражение. И еще более неожиданным было качество игры Медведева, который вел в первом сете 5:2 и 5:1 на тай-брейке, имел три сетбола и не сумел взять сет. Также во втором сете у него были шансы взять партию, но он смотрелся совершенно растренированным, и не было первой подачи, были двойные ошибки. Складывалось впечатление, что все слабые стороны, которые есть у Медведева, они дали сбой в этом матче. Почему это произошло? Сложно сказать. Хочется надеться, что у Даниила была мощная подготовка к этой серии, и его просто перегрузили. Остается верить в это», — сказала Пивоварова.

В полуфинале Алекс де Минор одолел испанца Алехандро Давидович-Фокину и поборется за трофей с итальянцем Янником Синнером.

Ранее Андрей Ольховский объяснил вылет Медведева с турнира в Торонто.

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