Экс-вторая ракетка мира о позднем матче Касаткиной: отключаются мыслительные способности

Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в комментарии «Газете.Ru» объяснила, почему матч российской теннисистки Дарьи Касаткиной и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Монреале необходимо было перенести.

Игра, которая завершилась победой Рыбакиной со счетом 7:5, 5:7, 6:7 (8:10), продолжалась 3 часа 30 минут и завершилась после полуночи.

«До трех часов ночи очень, конечно, сложно играть, потому что биологические часы включаются, и максимум до полуночи, до часу ночи можно доиграть на автомате каком-то, но до трех — это уже слишком, мне кажется. Отключаются все мыслительные способности. За счет адреналина ты находишься в этом матче, но я считаю, что нет смысла играть насколько поздно. И игрокам [трудно], и зрителям тяжело, меньшее количество людей может досмотреть матч. Есть нотка приятного, когда ты ловишь ажиотаж этого матча и не хочешь, чтобы он заканчивался, но все же — все работают, у всех есть семьи, у многих дети, и растягивая матч так, ты просто лишаешь себя зрителя. Поэтому считаю, что лучше было бы перенести на следующий день и спокойно доиграть матч.

Но с другой стороны, сдвигается все расписание на следующий день, если матч переносится. Игрок будет вынужден сыграть два матча или кусочек одного и дальше вторую игру. Но такие ситуации — не редкость в теннисе, поэтому они более комфортные и знакомые для теннисистов — играть по несколько матчей в день. Некоторые играют в паре и в одиночке, поэтому ты знаешь, как выстроить свой день. Но игра до трех часов ночи выбивает из колеи. Был случай на маленьких турнирах, ты не можешь просто организовать ту рутину, которая есть после матча, элементарно хорошо покушать. Максимум ты закажешь сэндвич из румсервиса, и это не будет достаточным питанием послематчевым. Взвесив все за и против, я считаю, что нужно прерывать матчи и доигрывать на следующий день», — сказала Пивоварова.

В полуфинале Рыбакина сыграет с еще одной российской теннисисткой — Людмилой Самсоновой. Матч состоится 13 августа, ориентировочное время начала — 20:30 по московскому времени.

Ранее Рыбакина после матча с Касаткиной заявила, что уничтожена физически.