«Шансы были у обеих»: экс-вторая ракетка мира объяснила поражение Касаткиной

Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в комментарии «Газете.Ru» объяснила, за счет чего представительница Казахстана Елена Рыбакина сумела добиться победы над российской теннисисткой Дарьей Касаткиной в матче четвертьфинала турнира WTA-1000 в Монреале, который продолжался 3 часа 30 минут.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:7 (8:10).

«Такие поражения очень обидны, потому что матч был долгим, накал страстей был максимальным. Игра была изнурительной, продолжалась до трех часов ночи, что большая редкость в теннисе. Конечно, обидно так проиграть, упустить матчбол, упустить шансы, упустить подачу на матч. Я уверена, что Даша в ночь после матча была очень расстроена.

Во время матча они сделали 20 брейков на подачах, и Дарья отыграла четыре матчбола. Один матчбол отыграла Лена Рыбакина, поэтому шансы были у обеих теннисисток. Но тут характер Рыбакиной, победительницы Уимблдона прошлого года, был сильнее, и она смогла доиграть этот матч до конца и одержать победу», — сказала Пивоварова.

В полуфинале Рыбакина сыграет с еще одной российской теннисисткой — Людмилой Самсоновой. Матч состоится 13 августа, ориентировочное время начала — 20:30 по московскому времени.

Ранее Рыбакина после матча с Касаткиной заявила, что уничтожена физически.