Роналду стал первым в мире пользователем с 600 миллионами подписчиков в Instagram*

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал первым человеком, на страницу которого в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подписалось 600 млн человек.

Рубеж в 500 млн подписчиков в этой соцсети Роналду преодолел в ноябре 2022 года. Однако аккаунт форварда не самый популярный: на официальную страницу Instagram подписано на 51 млн человек больше.

Второе место среди людей занимает еще один именитый футболист — аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, на его страницу подписаны 482 млн пользователей.

12 августа «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Хилялем» в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Встреча, прошедшая на Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время. Роналду отметился дублем. Таким образом, Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра». Всего на счету Роналду 30 трофеев на клубном уровне.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии 2 января 2023 года, по контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее Роналду высказался о завоевании первого трофея в Саудовской Аравии.