Роналду недоволен тем, что его не признали лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду был недоволен, что не стал MVP финала Кубка арабских чемпионов против «Аль-Хиляля», сообщает Marca.

Приз лучшему игроку финального матча достался футболисту «Аль-Хиляля» Сергею Милинковичу-Савичу, который не отметился результативными действиями. Роналду же оформил дубль, что помогло его команде победить в этой игре. Отмечается, что португальский форвард выразил недовольство этим. После объявления Милинковича-Савича лучшим игроком Роналду подошел к одному из организаторов и показал ему два пальца, негодуя, что приз не достался ему, несмотря на два забитых мяча.

12 августа «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Хилялем» в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Встреча, прошедшая на Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время. Роналду отметился дублем.

Таким образом, Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра». Всего на счету Роналду 30 трофеев на клубном уровне.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В минувшем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее Роналду высказался о завоевании первого трофея в Саудовской Аравии.