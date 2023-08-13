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Роналду недоволен тем, что его не признали лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов

Роналду был недоволен, что его не признали MVP финала Кубка арабских чемпионов

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Mutsu Kawamori/Global Look Press

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду был недоволен, что не стал MVP финала Кубка арабских чемпионов против «Аль-Хиляля», сообщает Marca.

Приз лучшему игроку финального матча достался футболисту «Аль-Хиляля» Сергею Милинковичу-Савичу, который не отметился результативными действиями. Роналду же оформил дубль, что помогло его команде победить в этой игре. Отмечается, что португальский форвард выразил недовольство этим. После объявления Милинковича-Савича лучшим игроком Роналду подошел к одному из организаторов и показал ему два пальца, негодуя, что приз не достался ему, несмотря на два забитых мяча.

12 августа «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Хилялем» в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Встреча, прошедшая на Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время. Роналду отметился дублем.

Таким образом, Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра». Всего на счету Роналду 30 трофеев на клубном уровне.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В минувшем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее Роналду высказался о завоевании первого трофея в Саудовской Аравии.

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