Одноклубник Дзюбы отказался называть Артема лучшим российским футболистом

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор ответил, считает ли своего одноклубника Артема Дзюбу лучшим российским футболистом. Его слова передает «Спорт День за Днем».

«Я играл с большим количеством футболистов. И на общем уровне Дзюба играет очень хорошо. Мы все должны уважать его способности. Но также нельзя забывать о Головине и Миранчуке. Наверное, они самые лучшие российские футболисты. А в чемпионате России Дзюбу вполне себе можно считать лучшим», — сказал Изидор.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев, после чего игрок и клуб расторгли контракт.

После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина».

Ранее российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал Артема Дзюбу, который угрожал журналисту после матча своей команды с «Крыльями Советов».