Камерун сыграет с Россией, если РФС заплатит за организацию матча

Глава федерации футбола Камеруна Блез Джунан заявил, что сборная его страны может провести контрольную встречу с национальной командой России. Его слова передает Sport24.

«В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России. Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будут готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи. Тогда наша федерация обязательно договорится», — сказал Джунан.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. После этого российские клубы и сборные разных возрастов проводили только товарищеские встречи.

Ранее заместитель генерального секретаря Всеиндийской футбольной федерации (AIFF) Анил Камат рассказал, что РФС не предлагал Индии провести товарищеский матч.