Шалимов: Овечкин должен побить рекорд Гретцки, а потом обойти Ягра

Олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шалимов выразил мнение, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить достижение легенды чешского хоккея Яромира Ягра, который в 51 год продолжает профессиональную карьеру. Его слова передает Legalbet.

«Может ли Овечкин когда-нибудь сыграть вместе со своими сыновьями? Если здоровье будет позволять, почему нет? Любой может доиграть до 45 лет. Это нам говорили в 30 заканчивать. Чем дольше играют, тем лучше. Будут нас радовать. У Овечкина впереди рекорд Гретцки, который нужно побить. Потом, может, и Ягра обойдет», — сказал Шалимов.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Александр Овечкин прокомментировал слухи о переходе полузащитника «Динамо» Захаряна в «Реал Сосьедад».