Экс-игрок «Зенита» о «Локомотиве»: Дзюба не тот, Карпукас и Баринов не вывозят

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что лидеры «Локомотива» в текущем сезоне стали играть хуже. Его слова передает «Матч ТВ».

«Эмоции Дзюбы, когда был контракт на полгода и когда он продлил договор на больший срок, это совершенно разные, по‑моему, вещи. Мы знаем, что ему нужен постоянно вызов, а сейчас он немного успокоился.

Это не тот Дзюба, что был в прошлом сезоне. А остальные… Пиняев подсдал, Глушенков — тоже. Особенно Карпукас и Баринов не вывозят то, что могут.

И проблемы в линии обороны. Они не успевают», — сказал Радимов.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Николай Рассказов открыл счет, а Константин Марадившвили сравнял его в добавленное время. Дзюба участие в матче не принимал.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». В разгар сезона он продлил контракт по схеме 1+1.

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом.

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