Игрок «Урала» признался, что ему все равно на провокации игроков «Спартака»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев признался, что команда не была намерена проигрывать «Спартаку» в очном матче тура. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Не обращал внимание на жесты игроков «Спартака». Мне все равно на них и эти провокации. Важно контролировать свои эмоции. Обиднее было пропустить второй мяч. У Соболева не получился удар, помог рикошет, и мяч пошел в противоход Помазуну. Показалось, что еще был фол на Бегиче, который не поставили перед вторым голом. Неприятно такое получать, мы имели моменты выйти вперед раньше. Но команда не была намерена проигрывать», — сказал Егорычев.

11 августа «Спартак» уступил «Уралу» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:3. В самом начале встречи Мишкич не смог реализовать пенальти благодаря сейву Ильи Свинова. В добавленное к первому тайму время хорват отличился с игры. Затем в начале и концовке второго тайма красно-белые забили два мяча (Бонгонда и Соболев). Егорычев на последней минуте сравнял счет, а в добавленное время Бикфалви принес своей команде победу.

После этой игры «Спартак» потерял лидерство в таблице, «Урал» идет вторым.

Ранее экс-тренер сборной России заявил о влиянии психологии на игру «Локомотива».