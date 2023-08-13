Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская баскетболистка рассказала об отношении к наркотикам в США

Баскетболистка Белякова призналась, что случайно надышалась наркотиками

close
100%
РИА Новости

Баскетболистка Егвения Белякова, много лет носившая капитанскую повязку в УГМК, рассказала, что в США спокойно относятся к употреблению спортсменами наркотиков. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы жили в апартаментах с картонными перегородками, проснулась ночью от резкого запаха из электрической розетки. Поняла, что надышалась марихуаной, которую курили в соседней комнате.

Мои слова о том, что все происходило в соседнем помещении, не стали для врача откровением. Она сказала, что половина команды балуется, сейчас все сидят с раствором», — сказала Белякова.

За УГМК ранее выступала скандально известная американская баскетболистка Бриттни Грайнер. 5 марта 2022 года она была задержана при прохождении таможенного контроля в России. Позже ей был вынесен обвинительный приговор за контрабанду и хранение наркотиков. Несколько месяцев баскетболистка провела в российской тюрьме. В декабре она была обменяна американскими властями на российского бизнесмена Виктора Бута. Сейчас она продолжила свою карьеру на родине.

Ранее сообщалось, что женская НБА разрешила освобожденной из российской тюрьмы Грайнер летать на матчи чартерами.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях