Российская баскетболистка рассказала об отношении к наркотикам в США

Баскетболистка Егвения Белякова, много лет носившая капитанскую повязку в УГМК, рассказала, что в США спокойно относятся к употреблению спортсменами наркотиков. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы жили в апартаментах с картонными перегородками, проснулась ночью от резкого запаха из электрической розетки. Поняла, что надышалась марихуаной, которую курили в соседней комнате.

Мои слова о том, что все происходило в соседнем помещении, не стали для врача откровением. Она сказала, что половина команды балуется, сейчас все сидят с раствором», — сказала Белякова.

За УГМК ранее выступала скандально известная американская баскетболистка Бриттни Грайнер. 5 марта 2022 года она была задержана при прохождении таможенного контроля в России. Позже ей был вынесен обвинительный приговор за контрабанду и хранение наркотиков. Несколько месяцев баскетболистка провела в российской тюрьме. В декабре она была обменяна американскими властями на российского бизнесмена Виктора Бута. Сейчас она продолжила свою карьеру на родине.

Ранее сообщалось, что женская НБА разрешила освобожденной из российской тюрьмы Грайнер летать на матчи чартерами.