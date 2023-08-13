Российская скелетонистка показала себя в короткой пижаме

Российская скелетонистка Юлия Канакина в своих социальных сетях опубликовала фотографию из ванной в короткой атласной пижаме.

«Но утро было добрым», — подписала фотографию спортсменка.

27-летняя Канакина занимается скелетоном с 2011 года. В детстве посещала секцию художественной гимнастики, а также занятия по балету.

Дебютировала на международных соревнованиях в 2011 году, приняв участие в квалификации к Юношеским Олимпийским играм. Стала десятой из одиннадцати участников.

В сезоне 2014 года Канакина на этапах Кубка Европы четырежды становилась 4-й. В 2017 году россиянка выиграла золото на чемпионате мира среди юниоров. В 2018 году на юниорском чемпионате мира завоевала серебряную медаль. Через год девушке уже покорилась бронза взрослого этапа Кубка мира (Альтенберг).

В 2022 году Канакина принимала участие в Олимпийских играх в Пекине. Россиянка по итогам четырех попыток заняла 11-е место.

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